توعية الأمهات الجدد بالرضاعة الطبيعية ورعاية الرضع ضرورة صحية

على الرغم من الأدلة الطبية التى توضح فوائد الرضاعة الطبيعية، إلا أن دراسة جديدة أكدت أن بعض الأطباء لا يقدمون المعلومات الصحية للأمهات الجدد.

وفى استطلاع حديث شمل أكثر من 1000 أم جديدة بتمويل من المعاهد الوطنية للصحة، وجد الباحثون أن حوالى 20 فى المئة من النساء لم توجه لهم نصائح خاصة بالرضاعة الطبيعية أو الوضع الصحيح للرضع خلال النوم على ظهورهم للحد من مخاطر متلازمة موت الرضع المفاجئ ( SIDS).

وقال الدكتور ستاتشى أيزنبرج، طبيب أطفال فى مركز بوسطن الطبى والمؤلف الأول للدراسة، إن هناك فرصة حقيقية لإشراك وسائل الإعلام لتعزيز صحة الأطفال والتوعية بالرضاعة الطبيعية.

ونصح الأطباء بوضع الرضيع فى سرير منفرد بجانب سرير الأم مع ضبط مواعيد نومه، كما عليه الاستلقاء على ظهره، حيث وجد الباحثون أن الكثير من الأمهات ينام أطفالهن بجانبهن على السرير، وهو فعل خاطئ.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.