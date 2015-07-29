هرمون جديد يسبب الإفراط فى تناول الطعام الدسم

إذا وجدت نفسك تتناول قطعة إضافية من الشوكولاتة أو كعكة حلوى حتى لو لم تكن جائعًا، فقد تكون دلالة على إصابتك بنقص هرمونى فى الجسم.

كشفت دراسة علمية حديثة أن انخفاض هرمون يعرف باسم الببتيد (GLP-1) فى الجهاز العصبى المركزى، يثير الشهية ويزيد من الرغبة فى تناول الطعام عالى الدسم حتى فى حال الشعور بالشبع.

وأوضح الباحثون أن الببتيدات “GLP-1” هى متواليات صغيرة من الأحماض الأمينية التى تحتوى على العديد من الوظائف، بما فى ذلك تنظيم سلوكيات الأكل فى كل من الفئران والبشر، ويتم إنتاجها من قبل الخلايا فى الأمعاء الدقيقة والدماغ.

ووجد الباحثون أن الببتيد (GLP-1) فى الجهاز العصبى المركزى مسئولة عن إدراك المخ للشبع من الجوع.

واكتشف الباحثون فى كلية روتجرز وود جونسون خلال دراسة حديثة أجريت على الفئران أن نقص هرمون “GLP-1”، سبب فى زيادة رغبتهم فى الطعام الدسم والدهون والمزيد من السعرات الحرارية.

وأضاف الباحثون أن هرمون “GLP-1” يتحكم فى سلوكيات الإدمان مثل إدمان المخدرات والكحول والنيكوتين، لذلك يأمل الباحثون فى التوصل لحل يمكنهم من التلاعب بهذا الهرمون لتحسين هذه السلوكيات.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

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