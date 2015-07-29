أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

هرمون جديد يسبب الإفراط فى تناول الطعام الدسم

Google+ Print
هرمون جديد يسبب الإفراط فى تناول الطعام الدسم هرمون جديد يسبب الإفراط فى تناول الطعام الدسم
إذا وجدت نفسك تتناول قطعة إضافية من الشوكولاتة أو كعكة حلوى حتى لو لم تكن جائعًا، فقد تكون دلالة على إصابتك بنقص هرمونى فى الجسم.

كشفت دراسة علمية حديثة أن انخفاض هرمون يعرف باسم الببتيد (GLP-1) فى الجهاز العصبى المركزى، يثير الشهية ويزيد من الرغبة فى تناول الطعام عالى الدسم حتى فى حال الشعور بالشبع.

وأوضح الباحثون أن الببتيدات “GLP-1” هى متواليات صغيرة من الأحماض الأمينية التى تحتوى على العديد من الوظائف، بما فى ذلك تنظيم سلوكيات الأكل فى كل من الفئران والبشر، ويتم إنتاجها من قبل الخلايا فى الأمعاء الدقيقة والدماغ.

ووجد الباحثون أن الببتيد (GLP-1) فى الجهاز العصبى المركزى مسئولة عن إدراك المخ للشبع من الجوع.

واكتشف الباحثون فى كلية روتجرز وود جونسون خلال دراسة حديثة أجريت على الفئران أن نقص هرمون “GLP-1”، سبب فى زيادة رغبتهم فى الطعام الدسم والدهون والمزيد من السعرات الحرارية.

وأضاف الباحثون أن هرمون “GLP-1” يتحكم فى سلوكيات الإدمان مثل إدمان المخدرات والكحول والنيكوتين، لذلك يأمل الباحثون فى التوصل لحل يمكنهم من التلاعب بهذا الهرمون لتحسين هذه السلوكيات.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365