دراسة تكشف عن العلاقة بين تناول اللحوم الحمراء والإصابة بسرطان القولون

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث الطبية التى نشرت مؤخرًا، أن اللحوم الحمراء ترفع فرص الإصابة بسرطان القولون، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة عن سبب نشوء هذه العلاقة.

وأشار البحث العلمى الذى أشرف عليه باحثون من جامعة أوترخت الهولندية أن الصبغ الموجود داخل اللحوم والذى يعطيها لونها الأحمر المميز هو المسئول عن رفع فرص الإصابة بالسرطان، وهو يعرف باسم "Haem "، وهو جزء من الهيموجلوبين، أحد البروتينات الهامة فى الدم والذى ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم المختلفة.

وأكد الباحثون أن هذا الصبغ يوجد بالطبع بكميات كبيرة فى اللحوم الحمراء على عكس اللحوم البيضاء، وهو المسئول عن رفع فرص الإصابة بالسرطان حسبما أكدت التجارب التى أجريت على الفئران.

وقام الباحثون بإطعام الفئران هذا الصبغ بمفرده، وكشفت النتائج أنه يساهم فى حدوث تلف فى بطانة الأمعاء، حيث تقوم البكتيريا الموجود بها فى تكسيره وتحويله إلى كبريتيد الهيدروجين، وهى المادة التى تسبب الضرر وترفع خطر حدوث الأورام .

وأضاف الباحثون أنه يمكن الكشف عن تركيزات مادة كبرتيد الهيدروجين بالأمعاء الخاصة بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، وبالتالى قد نساهم فى الكشف المبكر عن المرض أو منع حدوثه من الأساس.

>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Proceedings of the National Academy of Sciences"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى السابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.