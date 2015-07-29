الفنانة الفلسطينية كاميليا جبران بمهرجان الصيف الدولى بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية السبت 8 أغسطس 2015 الفنانة والملحنة الفلسطينية المعروفة كاميليا جبران، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى الثالث عشر الذى ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية فى الفترة من 30 يوليو حتى 4 سبتمبر 2015.

وتقدم الفنانة كاميليا جبران فى الحفل مجموعة من أعمالها ومؤلفاتها الخاصة من غناء وعزف، التى تعكس رحلتها الموسيقية الغنية التى بدأت فى ثمانينات القرن الماضى منذ أن انضمت إلى فرقة "صابرين الفلسطينية" المعروفة كونها صوت المقاومة والصراع من أجل الحرية. وخلال مشوارها الفنى حاولت كاميليا جبران توظيف إرث الموسيقى العربية التقليدية، والبحث عن الجديد المتحرر والمتطور، فقدمت أسلوبًا متمّيزا للأغنيّة الفلسطينيّة والعربية، وقامت بتلحين وغناء قصائد لشعراء عرب بينهم سلمان مصالحة، وحسن النجمى وآخرين.

وصرح المايسترو هشام جبر؛ مدير المركز ورئيس المهرجان، أن استضافة مكتبة الإسكندرية حفل الفنانة الكبيرة كاميليا جبران، والتى تعتبر واحدة من أعلام الفن العربى، ضمن فعاليات مهرجان الصيف، يعد خطوة هامة فى إعادة الحياة للمشهد الثقافى المتنوع التى طالما تمتعت به الإسكندرية، كما أنه يضيف إلى ثراء المهرجان الذى يهدف إلى مخاطبة الجمهور السكندرى بمختلف الخلفيات والفئات العمرية.