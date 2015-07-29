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ضبط شقيقين تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

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تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية من ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما دراجات نارية وفرد خرطوش، تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد قيام كل من كرم عبد العزيز إبراهيم حسين خميس 44 عاما عاطل.. مسجل شقى خطر.. سبق ضبطه والحكم عليه فى عدد " 23 " قضية [سرقة – مخدرات]، كما تم ضبط شقيقه فرج 55 عاما عاطل.. ومقيمان قرية كفر دقماق دائرة المركز.

وكونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (2) دراجة نارية وتروسيكل.. كما عثر بحوزة الثانى على فرد خرطوش عيار 12 مم وعدد (2) طلقة من ذات العيار.. بمواجهة المتهمين اعترفا بسرقة المركبات.. تم التحفظ على المضبوطات.

كلفت إدارة البحث الجنائى.. باستكمال الفحص والتحرى حول الواقعة.. وصولا إلى مالكى المركبات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11284 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2015 م.. وجار العرض على النيابة.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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