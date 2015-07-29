إصابة 3 أفراد من أسرة واحدة فى انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة بحروق خطيرة، بقرية منشية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وذلك إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزلهم وتم نقل المصابين إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطاراً بوقوع انفجار أسطوانة غاز بمنزل بقرية منشية جريس التابعة لمركز أشمون، وإصابة كل من علاء الدين محمود 39 عاما عامل مصابا بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 50%، وزوجته منى محمد 35 عاما بحروق متفرقة بالجسم من الدرجات الثلاث بنسبة 60% وحالتها العامة خطيرة، ونجلهما محمود عاما بحروق متفرقة بالجسم وجميعهم مقيمون بقرية منشية جريس.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب، قال إنه أثناء قيام زوجته بإعداد الشاى على البوتاجاز حدث تسرب للغاز، مما أدى إلى اشتعال النار بالمنزل وحدوث إصابتهم، وتم إخمادها بمعرفة الأهالى.

بالمعاينة تبين أن المنزل مكون من طابقين على مساحة 80 مترا تقريبا، ووجود آثار حريق به، وتم التحفظ على محل الحريق وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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