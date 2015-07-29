رئيس "الدائرة الحمراء": "اليوم السابع" ألقت الضوء على مشاكل الصحف الإقليمية

قال محمد سيف رئيس مجلس إدارة جريدة الدائرة الحمراء، أتقدم بالأصالة عن نفسى ونيابة عن صحفيى ومراسلى جريدة الدائرة الحمراء وموقعها الإلكترونى بخالص الشكر لرئاسة تحرير ومجلس إدارة "اليوم السابع"، للمبادرة الفريدة التى تتبنى فيها دعم الصحف الإقليمية وصحفيى هذه الصحف.

وأضاف محمد سيف أن مبادرة "اليوم السابع" بمثابة دراسة تخصصية دقيقة كشفت عن واقع المشاكل التى تواجه الصحافة الإقليمية من حيث نقص الدعم المادى والموارد للطباعة، بالإضافة إلى نقص الفرص للصحفيين الشبان فى الأقاليم للحصول على رواتب تساعدهم على المعيشة ليتفرغوا للبحث عن الحقائق.

وتابع سيف، "عندما تقوم اليوم السابع بهذه المبادرة فإنها تقدم يد العون للصحف والصحفيين فى الأقاليم وسوف تجنى جميل الثمار متمثل فى صحفيين ينتهجون نهج اليوم السابع فى السياسة الصحفية الحرة الجريئة والتى تبحث عن الحقائق دون تلميع أو تزييف".