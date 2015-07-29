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"الشباب والرياضة" بالغربية تنظم احتفالات خاصة لافتتاح قناة السويس الجديدة

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"الشباب والرياضة" بالغربية تنظم احتفالات خاصة لافتتاح قناة السويس الجديدة "الشباب والرياضة" بالغربية تنظم احتفالات خاصة لافتتاح قناة السويس الجديدة
أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية عن تنظيم احتفالية كبيرة بمدينة طنطا يومى الرابع والخامس من شهر أغسطس المقبل احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأعلنت إدارة العلاقات العامة بالمديرية عن برنامج الحفل، الذى سيبدأ من صباح يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا، بالسلام الوطنى، وعرض حول قناة السويس الجديدة ومراحل تنفيذها، وكلمة الشباب، وكلمة مدير المديرية، وكلمة السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية.

كما يتضمن البرنامج لقاء حواريا حول قناة السويس والمستقبل والبعد الاقتصادى والأمنى يحاضر فيها خبير اقتصادى وخبير أمنى، ثم معرض فنى وجداريات تعبر عن رؤية الطلائع والشباب لقناة السويس.

وتختتم فعاليات اليوم الأول بماراثون رياضى للشباب المشاركين يبدأ من أمام الاستاد مرورا بكوبرى جيهان، وينتهى باستاد طنطا الرياضى.

وتستمر فعاليات الاحتفال لليوم الثانى الأربعاء 5/8/2018 ويتضمن برنامج اليوم الثانى طابور حملة الأعلام ورفع علم وعلم قناة السويس ويبدأ من أمام المحافظة وينتهى عند النصب التذكارى، وبعدها حفل فنى يشمل أغانى وطنية وعروض فنية وفلكلور أمام النصب التذكارى.

وبالتنسيق مع مديرية الثقافة بالغربية "الهيئة العامة لقصور الثقافة" تم الاتفاق على تقديم عروض فنية بالميادين العامة ومحاضرات ثقافية ومعارض فنون تشكيلية وورش فنية للأطفال، وكذلك عرض أفلام فيديو عن القناة ومعارض للكتب وأمسيات شعرية ويتضمن ذلك مسابقات وجوائز.

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مصر 365

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