مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: الحوثيون وقوات صالح خرقوا الهدنة

اتهم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة خالد اليمانى، ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح، بخرق كل الهدن الإنسانية التى تم الاتفاق عليها مؤخرا.

وأكد اليمانى خلال جلسة لمجلس الأمن الدولى، أن الحكومة اليمنية سلمت كل دول المجلس تقريرا عن خروقات الحوثيين وقوات صالح للهدنة الإنسانية الأخيرة، التى بدأت منتصف ليل الأحد.

وأضاف مندوب اليمن، أن تحرير مدينة عدن من الحوثيين وقوات صالح "شكل خطوة فى اتجاه عودة الحكومة الشرعية لمباشرة مهامها، ومباشرة الضغط على القوى الانقلابية، حسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية.

وناشد اليمانى مجلس الأمن "ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين، كى يحترموا قرار الأمم المتحدة 2216"، الذى يطلب من المتمردين الانسحاب من الأراضى التى احتلوها.

ولم تصمد الهدنة التى أعلنها التحالف العربى الذى تقوده السعودية، وكان مقررا لها أن تبدأ منتصف ليل الأحد، واستؤنف القتال الاثنين والثلاثاء فى عدة مناطق يمنية بين المتمردين الحوثيين وحلفائهم من جهة، وقوات المقاومة الشعبية المؤيدة للرئيس عبد ربه منصور هادى من جهة أخرى.