الأمم المتحدة: طرفا الصراع فى اليمن لم يلتزما بالهدنة الإنسانية

قال ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن طرفى الصراع فى اليمن لم يلتزما بالهدنة الإنسانية التى أعلنتها قوات التحالف الذى تقوده السعودية واتهم الجانبين بعدم احترام القانون الدولى.

وكان التحالف العربى الذى يحارب الحوثيين المتحالفين مع إيران فى اليمن منذ أربعة أشهر قد أعلن هدنة مدتها خمسة أيام تبدأ يوم الأحد حتى يتسنى إدخال مساعدات طارئة وسط نقص حاد فى الوقود والأغذية والأدوية.

وقال أوبراين لمجلس الأمن الدولى المؤلف من 15 عضوا "لم يحترم أى طرف فى الصراع وقفة إنسانية أعلنت فى مطلع الأسبوع مع أنباء عن ضربات جوية ومعارك برية فى ثمانى محافظات".