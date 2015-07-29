أخبار عاجلة

«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط تاجرا مخدرات بـ 13 طربة حشيش بالبحيرة

Google+ Print
تمكن منذ قليل، ضباط مباحث مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، من ضبط تاجران مخدرات وبحوزتهم 13 طربة حشيش بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لضبط المسجلين خطر والخارجين عن القانون وتاجرى وحائزى الأسلحة والمخدرات.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الرحمانية برئاسة الرائد كريم بسيونى رئيس المباحث من ضبط "عبده ع أ" مسجل خطر ومقيم جزيرة الرحمانية ومطلوب ضبطه فى عدد 10 أحكام نهائية، و"عبد الهادى م خ" مسجل خطر، وذلك عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وبحوزتهم عدد 13 طربة من مخدر الحشيش وكذا مبلغ مالى وقدرة 1800 جنيها وعدد 2 هاتف محمول وجار تحرير محضر بالواقعة.

الرائد كريم بسيونى رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية -اليوم السابع -7 -2015
>

الرائد كريم بسيونى رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية

المضبوطات -اليوم السابع -7 -2015
>

المضبوطات


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365