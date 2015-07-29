سقوط تاجرا مخدرات بـ 13 طربة حشيش بالبحيرة

تمكن منذ قليل، ضباط مباحث مركز شرطة الرحمانية بالبحيرة، من ضبط تاجران مخدرات وبحوزتهم 13 طربة حشيش بالبحيرة.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لضبط المسجلين خطر والخارجين عن القانون وتاجرى وحائزى الأسلحة والمخدرات.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الرحمانية برئاسة الرائد كريم بسيونى رئيس المباحث من ضبط "عبده ع أ" مسجل خطر ومقيم جزيرة الرحمانية ومطلوب ضبطه فى عدد 10 أحكام نهائية، و"عبد الهادى م خ" مسجل خطر، وذلك عقب استصدار إذن من النيابة العامة، وبحوزتهم عدد 13 طربة من مخدر الحشيش وكذا مبلغ مالى وقدرة 1800 جنيها وعدد 2 هاتف محمول وجار تحرير محضر بالواقعة.



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الرائد كريم بسيونى رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية



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المضبوطات