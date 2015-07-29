ضبط عاطلين وبحوزتهما بودرة وبانجو بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز أشمون بالمنوفية من ضبط عاطلين وبحوزتهما 11 تذكرة بودرة و7 لفافات بانجو تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز أشمون يفيد من ضبط كل من محمد ف ع ف 17 سنة عامل ومقيم سبك الأحد – أشمون، محمود ع ع ح 30 سنة ومقيم سبك - الأحد أشمون وبحوزتهم 11 تذكرة بدره ولفافة بانجو كبيرة 7 لفافة بانجو متوسطة تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيات.

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