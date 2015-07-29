ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الماشية بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز الشهداء بالمنوفية من ضبط عاطلين تخصص فى سرقة الماشية تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث مركز الشهداء يفيد ضبط كل من شعبان السماحى 30 عاما عاطل، فريد أحمد 18 عاما ومقيمان بقرية منشأة سلطان وذلك لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الماشية.

تم ضبطهم وبحوزتهما 2 رأس ماشية مبلغ بسرقتهما من مركز كوم حمادة وبمواجتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيات.