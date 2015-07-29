ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز شبين الكوم برئاسة الرائد محمود سعد رئيس وحدة مباحث مركز شبين الكوم والنقيب أحمد العشماوى معاون مباحث المركز من إلقاء القبض على كل من "إيهاب.ا.ع" 24 سنة عاطل ومقيم شبين الكوم، و"ماجد.ا.ع" 25 سنة عاطل ومقيم بركة السبع وذلك لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى سرقة السيارات.

وتم التحفظ على أتوبيس، كانا يستقلانه، مبلغ بسرقته من المواطن نادى محمد مليجى 43 سنة بالمعاش ومقيم ميت عافية فى المحضر رقم 1126 جنح مركز شبين الكوم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة مباشرة التحقيقات.