معاينة النيابة: 7 رصاصات اخترقت جسد المجند الشهيد بحادث سفارة النيجر

انتهت نيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار محمد الطماوى، من معاينة موقع حادث إطلاق مسلحين النار على قوة تأمين سفارة النيجر بشارع الهرم بالجيزة، حيث تبين وجود فوارغ طلقات، كما تبين من مناظرة جثمان "الشهيد محمود مصطفى محمد عبد الرحيم"، اختراق جسده بـ 7 رصاصات أدت إلى وفاته فى الحال.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات بنك موجود بجوار سفارة النيجر التى شهدة الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية من روايات شهود العيان، عن أن 3 مسلحين يستقلون سيارة فيرنا بدون لوحات معدنية كانوا ملثمين وتوقفت السيارة أمام السفارة، ترجل منها اثنان وأطلقا النار تجاه كشك الحراسة بينما قطعت السيارة الطريق لتسهيل مهمة هروبهما بعد تنفيذ المهمة.

وأمرت النيابة بتشريح جثة الشهيد وطلب تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

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