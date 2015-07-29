الأوقاف ترسل حملة تفتيشية إلى الإسكندرية لاستعادة المساجد من دعاة السلفية

أعلن الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أنه سيقوم على رأس حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، بالتوجه إلى محافظة الإسكندرية للالتقاء بالأئمة المعينين بالمساجد خاصة المساجد التابعة للدعوة السلفية، مصطحبا مجموعة من قيادات الوزارة.

وأضاف عبد الرازق، أنه سيتم التأكيد على عدم سماح الإمام لأى شخص كان باعتلاء منبر المسجد أو إلقاء الدروس به دون تصريح كتابى من رئيس القطاع الدينى بنفسه، والعمل على تفعيل المحاضر المحررة ضد من خالفوا قانون أداء الخطب والدروس الدينية بالمساجد.

وأكد مصدر مطلع بمديرية أوقاف الإسكندرية، استصدار رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، قرار بالإطاحة بالشيخ محمد لطفى السباعى مدير الدعوة، والشيخ مجدى النجار رئيس قسم المساجد الأهلية، من منصبيهما، وذلك للتقصير البين فى العمل.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أن لجان التفتيش التى وجهها الوزير إلى الإسكندرية كشفت خللا فى العمل تمثل فى سفر 10 دعاة وموظفين دون موافقة أو علم الوزارة أو الحصول على إجازات، وتمكن الدعوة السلفية من أداء الدروس والخطب بالمساجد خلال العيد مع توقيع المبعدين على معظم القرارات التى تخص المديرية، مما عجل بالإطاحة بهم.

وقال المصدر، إن قيادى بارز بالمديرية، وجه إنتقادات حادة لرمز دينى وحكومى رفيع المستوى خلال اجتماع عقد بالمديرية للقيادات ووصف الرمز الدينى والحكومى بالجنون فى قرارته وخلع عليه العديد من الألقاب وسط صمت الحضور من مفتشى المتابعة ومديرى الإدارات ورؤساء الأقسام.

ولفت المصدر إلى أن المديرية تشهد حالة حراك وضغط شديد من قبل الإدارة، حيث قرر الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، توجيه عدة لجان للتفتيش على المديرية يترأس عبد الرازق أكبرها اليوم الأربعاء لضبط الخلل الذى تلاحظه الإدارة والانبطاح أمام دعاة السلفية عبرت عنه فى بيان رسمى أصدره أكبر مسئول فى الوزارة هو رئيس القطاع الدينى.

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