مصرع وإصابه 7 فى اشتباكات فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بلبنان

قتل شخصان وجرح خمسة آخرون فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين فى مدينة صيدا جنوب لبنان مساء الثلاثاء فى اشتباكات اندلعت فى المخيم إثر إطلاق نار على عنصرين من "جند الشام".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن مجهولين أطلقوا النار على عنصرين من "جند الشام" بمخيم عين الحلوة ما أدى إلى توتر فى المنطقة وحدوث إطلاق نار .

>