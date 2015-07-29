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إبراهيم صلاح وعلي جبر: الزمالك قادر على التتويج بالثلاثية

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إبراهيم صلاح وعلي جبر: الزمالك قادر على التتويج بالثلاثية إبراهيم صلاح وعلي جبر: الزمالك قادر على التتويج بالثلاثية

يرى إبراهيم صلاح وعلي جبر لاعبا الزمالك أن فريقهما قادر على التتويج بلقبي كأس وكأس الكونفدرالية هذا العام ليكمل الزمالك الثلاثية.

وتوج الزمالك رسميا بلقب الدوري بعد تعادل الأهلي مع سموحة 1-1 يوم الثلاثاء لاتساع فارق النقاط بين الفريقين إلى 5 نقاط مع تبقى مباراة واحدة فقط لحامل اللقب.

وقال إبراهيم صلاح في تصريحات لقناة صدى البلد عقب نهاية مباراة الأهلي وسموحة: "الزمالك قادر على الفوز بكأس مصر والكونفدرالية لاستكمال الثلاثية".

وصدق علي جبر على كلمات زميله بأن الزمالك قادر على استكمال المسيرة نحو التتويج بالثلاثية.

ويتصدر الزمالك مجموعته في كأس الكونفدرالية برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات واقترب كثيرا من التأهل لنصف النهائي.

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