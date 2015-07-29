أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أحمد عيد: أدعو مؤمن زكريا للاحتفال بالدوري

Google+ Print
أحمد عيد: أدعو مؤمن زكريا للاحتفال بالدوري أحمد عيد: أدعو مؤمن زكريا للاحتفال بالدوري

دعا أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك زميله السابق مؤمن زكريا لاعب الأهلي الحالي للاحتفال بلقب الدوري بعد أن حسمه الفارس الأبيض رسميا اليوم الثلاثاء.

وكان مؤمن زكريا قد انتقل للأهلي في يناير الماضي بعد أن أمضى الدور الأول في صفوف الزمالك وسجل معه 7 أهداف.

وقال عيد في تصريحات لقناة صدى البلد تعليقا على ما كتبه عبر فيسبوك "أليس من حقه؟ ساهم معنا في الدوري وأحضرت له القميص رقم 11 في المباراة الماضية لكننا لم نحسم اللقب".

أوضح أحمد عيد "لا أقصد الإساءة، بل أمر عادي يحدث بين نجوم الكرة في أوروبا".

وقضى مؤمن زكريا النصف الأول من الموسم بقميص الزمالك، وسجل 7 أهداف قبل انتقاله إلى الأهلي في يناير الماضي.

وواصل "أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي نشر صورة حاملاً فيها الدرع، أوصل بها رسالة لحازم إمام قائد الزمالك بكيفية الاحتفال باللقب".

وأتم عيد "الدوري سببه دعم الإدارة والجمهور لنا وكذلك إصرار اللاعبين بداية من مباراة السوبر مرورا بحادثة الدفاع الجوي التي جعلتنا أكثر إصرارا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع