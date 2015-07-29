أحمد عيد: أدعو مؤمن زكريا للاحتفال بالدوري

دعا أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك زميله السابق مؤمن زكريا لاعب الأهلي الحالي للاحتفال بلقب الدوري بعد أن حسمه الفارس الأبيض رسميا اليوم الثلاثاء.

وكان مؤمن زكريا قد انتقل للأهلي في يناير الماضي بعد أن أمضى الدور الأول في صفوف الزمالك وسجل معه 7 أهداف.

وقال عيد في تصريحات لقناة صدى البلد تعليقا على ما كتبه عبر فيسبوك "أليس من حقه؟ ساهم معنا في الدوري وأحضرت له القميص رقم 11 في المباراة الماضية لكننا لم نحسم اللقب".

أوضح أحمد عيد "لا أقصد الإساءة، بل أمر عادي يحدث بين نجوم الكرة في أوروبا".

وقضى مؤمن زكريا النصف الأول من الموسم بقميص الزمالك، وسجل 7 أهداف قبل انتقاله إلى الأهلي في يناير الماضي.

وواصل "أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي نشر صورة حاملاً فيها الدرع، أوصل بها رسالة لحازم إمام قائد الزمالك بكيفية الاحتفال باللقب".

وأتم عيد "الدوري سببه دعم الإدارة والجمهور لنا وكذلك إصرار اللاعبين بداية من مباراة السوبر مرورا بحادثة الدفاع الجوي التي جعلتنا أكثر إصرارا".