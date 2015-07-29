بعد التتويج .. عيد يتحدث عن الاعتزال ونادي المائة

أوضح أحمد عيد عبد الملك صانع ألعاب الزمالك عدة حقائق حول مستقبله مع النادي عقب التتويج بلقب درع الدوري هذا الموسم.

وقال عيد: "لا أفكر في الاعتزال، وأعتقد أنني أمامي عامين في الملاعب، ولدي هدف بدخول نادي المائة، حيث سجلت 84 هدفًا، وأبلغ 35 عامًا".

وأضاف في تصريحات لقناة النهار رياضة: "سعيد للغاية بالفوز بلقب الدوري، فهذه أول مسابقة تكتمل منذ انضمامي للنادي عام 2013".

وأتم أحمد عيد "لم أحسم موقفي النهائي من الرحيل عن الزمالك، وما تردد حول انتقالي لحرس الحدود، كان لتأثري الشديد بالهجوم الذي تعرضت له عقب مباراة الأهلي الأخيرة".