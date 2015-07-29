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بعد أسبوع من القمة.. حازم إمام يعتذر لرمضان صبحي

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بعد أسبوع من القمة.. حازم إمام يعتذر لرمضان صبحي بعد أسبوع من القمة.. حازم إمام يعتذر لرمضان صبحي

قدم حازم إمام قائد الزمالك اعتذاره للاعب الأهلي الشاب رمضان صبحي بعد أسبوع من مباراة القمة بين الفريقين.

وطرد حازم إمام من لقاء الأهلي والزمالك يوم الثلاثاء الماضي، بسبب الاعتداء بالضرب على رمضان صبحي الذي قام بلعبة استعراضية استفزت قائد الزمالك.

وقال إمام في تصريحات لقناة صدى البلد عقب تتويج الزمالك بلقب الدوري يوم الثلاثاء: "لم اعتذر لأحد بعد المباراة، فاللعبة كانت مستفزة للغاية".

وأضاف "اعتذرت لحسام غالي من قبل عقب مشكلة الصورة الشهيرة، واقدم اعتذاري لرمضان صبحي على رد فعلي".

شاهد اللقطة من هنا

وكان صبحي قد قدم اعتذاره للزمالك وجماهيره على الحركة الاستعراضية التي قام بها في لقاء القمة.

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فيديو اليوم السابع