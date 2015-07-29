إطلاق برنامج «تعليم وعمل» لتهيئة الطلاب والخريجين

أطلق وزيرا التعليم والعمل الدكتور عزام بن محمد الدخيّل والدكتور مفرج بن سعد الحقباني، أمس، برنامج "تعليم وعمل"، كبرنامج تطبيقي عملي لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات وحاجات القطاع الخاص، سعيا إلى تهيئة الطلاب والخريجين بشكل عملي لسوق العمل بما يتوافق مع النهضة الوطنية الشاملة.

وجاء إطلاق البرنامج، في لقاء جمع الوزيرين، بمديري 28 جامعة سعودية، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم آل معيقل، وعدد من المسؤولين في الوزارتين والقيادات في المؤسسات التعليمية.

ويهدف البرنامج، إلى رفع مستوى التعاون بين الوزارتين، والإسهام في تأمين حاجات الحاضر والمستقبل من القوى العاملة الوطنية المناسبة، عبر خلق جيل معتز بدينه ووطنه ومحب للعمل، وتفعيل دور وزارة التعليم في تأهيل خريجيها من الطلبة والطالبات.

ويربط البرنامج محتوى ومخرجات التعليم والتدريب بحاجات منشآت القطاع الخاص، ما يعزز توفير الوظائف القيادية والمهنية للكوادر الوطنية، ويسهم في رفع كفاءة إدارة سوق العمل والتخطيط الفعال لحاجات العمل المستقبلية.

وركز اللقاء، على أهمية تحسين نوعية التعليم والتدريب، بما يلبي الحاجة الفعلية لسوق العمل، ويتواءم مع متطلبات قطاعاته المختلفة حسب كل منطقة من مناطق المملكة.

ومن المقرر أن تتضمن خطة العمل المشتركة بين الوزارتين المتعلقة بالبرنامج، عدداً من المحاور، تشمل: توفير فرص عمل منتجة ومستقرة، وتنفيذ برامج الإرشاد والتثقيف المهني، وكل برامج الحماية الاجتماعية.

وشهد اللقاء الذي جمع المؤسسات التعليمية ومؤسسات العمل، استعراض عدد من المبادرات العملية القادرة على تنمية الموارد البشرية وتعزيز كفاءة وحاجات سوق العمل.