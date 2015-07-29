البحرين: استشهاد اثنين من رجال الأمن في تفجير إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية بمملكة البحرين استشهاد اثنين من رجال الشرطة وإصابة 6 آخرين من زملائهم أحدهم إصاباته بليغة نتيجة تفجير إرهابي استهدفهم أثناء قيامهم بالواجب صباح أمس في منطقة سترة القريبة من العاصمة المنامة.

وبحسب مصادر من المستشفى العسكري حيث يعالج المصابون الستة من أفراد الشرطة البحرينية فإن الجرحى حالتهم مستقرة بينما يعاني أحدهم من نزيف حاد تمت السيطرة عليه بالإضافة إلى إصابة في الرقبة، وحالته الحرجة جعلته يوضع تحت العناية المركزة لمدة 72 ساعة. وتشير المعلومات الأولية للحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من إحدى المدارس أن المتفجرات المستخدمة في الجريمة هي من نوع المتفجرات التي تم إحباط عملية تهريبها قبل ثلاثة أيام مع كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت قادمة من إيران عبر البحر قبل أن تنجح الداخلية البحرينية من كشفها والقبض على اثنين من الإرهابيين الذين اعترفا بحصولهما وآخرين على تدريبات عسكرية في إيران والتنسيق مع الإيرانيين لاستلام تلك الحقائب الأربع من عرض البحر والتوجه بها لمملكة البحرين كاشفين عن تورطهما في عمليات تهريب مماثلة في عامي 2013، 2014 من خلال عمليات صيد لتغطية أعمالهم الإجرامية.

من جانبها، فقد أدانت فعاليات محلية بحرينية الحادث الإجرامي الذي شهدته منطقة سترة وراح ضحيته اثنين من رجال الشرطة، وطالبت بأهمية التفاف الشعب البحريني حول قيادته ورفض كافة التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني.