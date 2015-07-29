مكافحة المخدرات تضبط عاطلين قبل ترويجهما الهيروين على عملائهما بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط " ممدوح م ع " 37 سنة عاطل ومقيم دائرة قسم المرج وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وزنت 135 جراما، وبمناقشته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13896/399 لسنة 2015م جنايات الحدائق وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما نجح رجال مكافحة المخدرات من ضبط "محمد أ م"، 38 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم باب الشعرية والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 1918/2013م باب الشعرية "مخدرات" والمحكوم عليه فى القضية رقم 3522/2006م باب الشعرية "تبديد" والمقضى فيها بالحبس سنة بجلسة 21/7/2008م وبحوزته كمية من الهيروين المخدر وزنت 110 جراما وبمناقشته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7180/2015م جنح الزاوية الحمراء وتولت النيابة العامة التحقيق.