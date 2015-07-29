"أمن الجيزة" يفحص كاميرات المراقبة لسفارة النيجر لتحديد هوية الجناة

قال اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إن قوات الأمن تحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة فى مقر سفارة النيجر، التى تعرضت لهجوم إرهابيى على يد عناصر يستقلون سيارة ملاكى .

وأضاف مدير مباحث الجيزة، أنه سيتم فحص الكاميرات الخاصة بمقر السفارة، لسرعة تحديد هوية منفذى الحادث الإرهابى، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، لافتا إلى أنه تم نشر قوات لتمشيط محيط المنطقة لسرعة ضبط تلك العناصر التى فرت هاربة فور تنفيذ الحادث.

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