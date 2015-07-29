أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"أمن الجيزة" يفحص كاميرات المراقبة لسفارة النيجر لتحديد هوية الجناة

Google+ Print
"أمن الجيزة" يفحص كاميرات المراقبة لسفارة النيجر لتحديد هوية الجناة "أمن الجيزة" يفحص كاميرات المراقبة لسفارة النيجر لتحديد هوية الجناة
قال اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إن قوات الأمن تحفظت على كاميرات المراقبة الموجودة فى مقر سفارة النيجر، التى تعرضت لهجوم إرهابيى على يد عناصر يستقلون سيارة ملاكى .

وأضاف مدير مباحث الجيزة، أنه سيتم فحص الكاميرات الخاصة بمقر السفارة، لسرعة تحديد هوية منفذى الحادث الإرهابى، الذى وقع مساء أمس الثلاثاء، لافتا إلى أنه تم نشر قوات لتمشيط محيط المنطقة لسرعة ضبط تلك العناصر التى فرت هاربة فور تنفيذ الحادث.


>- مصدر أمنى: جراحة عاجلة لمصابى الشرطة فى حادث"سفارة النيجر"

- الأمن يفتح الطريق المؤدى إلى ميدان الجيزة بعد هدوء الأوضاع بشارع الهرم

- مصدر أمنى:سيارة فيرنا بيضاء اللون بدون لوحات معدنية وراء حادث سفارة النيجر

- الأمن يعثر على فوارغ 15 رصاصة أطلقها الإرهابيون على أمن سفارة النيجر

- التحقيقات الأولية بحادث سفارة النيجر: ردا على مقتل 2 من "أجناد مصر" بفيصل

- مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث إطلاق النار على سفارة النيجر بالهرم
>
>- استشهاد مجند وإصابة شرطيين فى اطلاق نار على حرس سفارة النيجر بالهرم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي