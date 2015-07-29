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الحكم على ساقطة روسية وحارس عقار لاتهامهما بالدعارة فى المعادى اليوم

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الحكم على ساقطة روسية وحارس عقار لاتهامهما بالدعارة فى المعادى اليوم الحكم على ساقطة روسية وحارس عقار لاتهامهما بالدعارة فى المعادى اليوم
تصدر، اليوم الأربعاء، محكمة جنح المعادى برئاسة المستشار وليد رشدى حكمها على فتاة روسية وحارس عقار لاتهامهما باستقطاب راغبى المتعة وتسهيل ممارسة الدعارة.

وكانت مباحث الآداب قد ألقت القبض على المتهمة الروسية بعد اتهامها باستقطاب راغبى المتعة عبر الإنترنت، لممارسة الرذيلة معها مقابل مبالغ مالية داخل شقة بمنطقة المعادى، كما تم القبض على حارس العقار الذى تقيم به المتهمة لاتهامه بتسهيل ممارسة الرذيلة مقابل حصوله على نقود من المتهمة وضبط بحوزتهما مبلغ 18 ألف جنيه وأفلام جنسية وملابس داخلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهما إلى النيابة.

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مصر 365

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