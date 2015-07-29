"المحافظين": استقبلنا 60 طلبا للترشح على المقاعد الفردية باسم الحزب

قال الدكتور بشرى شلش، الأمين العام لحزب المحافظين، إن لجنة الانتخابات الخاصة بالحزب تعمل بشكل دائم لبحث أسماء الراغبين فى الترشح على قوائم الحزب، مشيرا إلى أن عدد مرشحى الحزب حتى الآن 50 مرشحا على المقاعد الفردية، موضحا أن اللجنة استقبلت 60 طلبا للترشح باسم الحزب وجار فحصها.

وأضاف "شلش" لـ"اليوم السابع"، أن مركز أبحاث الحزب يعمل الآن على إعداد لائحة النظام الأساسى وميادين العمل الخاصة بتأسيس المنظمة الدولية لمكافحة الإرهاب واستقبال مقترحات المشاركين فى التأسيس، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر يضم عددا من ورش العمل لتتنقية هذه المقترحات وإشهار اللائحة الخاصة بالجمعية تمهيدا لإرسالها إلى المؤسسين فى دول العالم للإعلان عن إشهار نفس الجمعية بنفس اللائحة ونفس الغرض.

وأشار الأمين العام لحزب المحافظين إلى أنه تم التواصل مع دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا والأردن وفلسطين وفرنسا والسعودية، ولازالت المشاورات مستمرة مع الإمارات والكويت وعدد من دول إفريقيا، للإعلان عن تأسيس جمعية بنفس الغرض وهو مكافحة الإرهاب، تمهيدا للإنضمام إلى جامعة الدول العربية.