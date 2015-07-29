مدير أمن جنوب سيناء: خطة أمنية مشددة خلال افتتاح قناة السويس الجديدة

تستعد مديرية أمن جنوب سيناء للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة بوضع خطة إستراتيجية عاجلة ومحكمة لتأمين كل فعاليات وعمليات سير الاحتفال على مستوى جميع مدن المحافظة خاصة شرم الشيخ.

وأعلن اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع" عن وضع خطة أمنية لمواكبة الحدث التاريخى لافتتاح قناة السويس الجديدة تتلخص فى التأكيد على النقاط الأمنية واستعداداتها ومراجعة خطط التأمين للأقسام والطرق ومشددة على التفتيش على مداخل المدن السياحية لشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا، ومؤكدا التعاون الوثيق بين المديرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق التواجد الأمنى.

وأعلن مدير أمن جنوب سيناء عن رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى مع توسيع دائرة الاشتباه الجنائى للتصدى لمحاولات إثارة العنف والتخريب من قبل الجماعة الإرهابية، مشيرا إلى أن تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء لقائه معه تتلخص فى ضبط الشارع وحسن معاملة المواطن وفرض هيبة الدولة.

واختتم مدير الأمن تصريحاته بأنه سيتابع بنفسه الأوضاع الأمنية فى الشارع على مدى ٢٤ ساعة، وأن مكتبه مفتوح أمام المواطنين للاستماع لأى شكاوى.

كما أكد مدير الأمن أن حسن المعاملة والتواصل الإيجابى بين الشرطة وكل فئات الشعب هو العمود الفقرى للعمل الشرطى والأمنى بالمحافظة، لافتا إلى أن محافظة جنوب سيناء ليست جديدة عليه فقد عمل بها مديرا لإدارة البحث الجنائى لمدة 3 سنوات، وأعرب عن ثقته فى رجال وأفراد الشرطة ورغبتهم فى العمل للحفاظ على الأمن والأمان فى الشارع السيناوى، كما أكد على العلاقة الوثيقة التى تربط بين الشرطة ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.