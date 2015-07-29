"شوارع وحواديت" أمسية جديدة عن تاريخ مدينة ملوى فى مجراية الجمعة

تحت عنوان "ملوى شوارع وحكايات" تقيم مجموعة "مجراية" للثقافة، والفنون، وإحياء التراث، فى السادسة من مساء يوم الجمعة 31 يوليو الجارى أمسيتها الشهرية "رحلة فى التاريخ" مع محمود السبروت" المتخصص فى تأريخ مدينة ملوى.

يحكى السبروت خلال الأمسية حكايات عن شوارع مدينة ملوى، كما سيعرض عدة خرائط للمدينة قديما، وتأتى تلك الفاعلية لاهتمام المجموعة بتراث المدينة الذى يكاد أن ينُسى.

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