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مدير أمن الإسكندرية يلتقى أفراد الشرطة للتأكيد على دورهم بالمرحلة المقبلة

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عقد اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا ضم عددا من أمناء الشرطة والأفراد والعاملين المدنيين من كل الجهات الشرطية التابعة للمديرية وذلك فى ضوء سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى دعم التواصل بين كل أبناء الوزارة وللتأكيد على دور الجميع خلال المرحلة المقبلة فى الارتقاء بالمنظومة الأمنية وتحقيق الأمن بالشارع السكندرى.

واستعرض عدة نقاط تمثلت فى أهمية التزام الجميع باحترام حقوق المواطن وحسن معاملته ومراعاة البعد الإنسانى والتعامل فى إطار نصوص وأحكام القانون، بالإضافة إلى التعامل بحزم وحسم فى حالة الخروج عن القانون.

ووجه بالالتزام بخطة الوزارة بتأمين المواطنين والمنشآت المهمة والحيوية بالإضافة إلى التدريب الجيد واتباع الأساليب العلمية المتطورة فى مجال الأمن، وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق الأمن للوطن والمواطن.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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