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اقرأ فى عدد يوليو لـ"أخبار الدلتا ".. عام من حكم الرئيس إنجازات وتحديات

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اقرأ فى عدد يوليو لـ"أخبار الدلتا ".. عام من حكم الرئيس إنجازات وتحديات اقرأ فى عدد يوليو لـ"أخبار الدلتا ".. عام من حكم الرئيس إنجازات وتحديات
في إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر اليوم السابع عدد صحيفة "أخبار الدلتا" الأخير لشهر يوليو 2015 التى تصدر فى نطاق محافظة الغربية، ويترأس تحريرها محمد صقر، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير التنفيذى أشرف عبودة.

وجاء أبرز ما فى العدد الأخير الصفحة الأولى تحت عناوين 18 مليون جنيه من أموال التأمينات ضائعة فى المالية، وضبط 4 خلايا إرهابية ارتكبت 27 واقعة تفجير بالغربية.

وبرزت الصحيفة فى عددها الأخير عناوين ومانشتات كان أهمها
>أطباء مركز أورام طنطا الإدارة تنتقم لكشفنا فسادهم
>جامعة طنطا توقع اتفاقية للحصول على الأيزو بـ7 إدارات
>خصم شهر من راتب مأمور قسم ثالث المحلة
>أزمة الإشغالات والباعة الجائلين بكفر الزيات
>فضيحة مصانع الغربية وكفر الشيخ تلقى بسمومها فى مصرف كتشنر
>استغلال نفوذ وإهدار للمال العام فى الوحدة المحلية لقرية سندبسط
>الضغط المتوسط يخترق المنطقة السكنية بقرية إبيار
>قيادات طنطا للكتان يطالبون وزير الاستثمار بتنفيذ وعوده
>مخلفات المبانى تغلق شوارع الغربية والمحليات ودن من طين وودن من عجين

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