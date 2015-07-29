مهاب مميش يعلن اليوم عن انتهاء أعمال تسوية الأعماق بقناة السويس الجديدة

يعقد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا بنادى الشاطئ، اليوم الأربعاء، من المنتظر أن يعلن خلاله عن انتهاء أعمال التسوية لقاع القناة الجديدة، ويسبق المؤتمر جولة بحرية لمميش فى قناة السويس.

وقال الفريق مهاب مميش فى تصريحات صحفية، إن نسبة التكريك بالقناة الجديدة قد انتهت تماما بنسبة 100% ونجحت أولى تجارب العبور السبت الماضى بعبور ثلاث سفن من اتجاه الجنوب وثلاث سفن من اتجاه الشمال بحمولات مختلفة وغاطس مختلف وحدث الازدواج لأول مرة للسفن العابرة مما يؤكد قدرة القناة الجديدة على استيعاب الأعماق المختلفة وحتى 66 قدما وأيضا الحمولات الكبيرة.

وأشار مميش إلى انتهاء أعمال التدبيش والتكسية للقناة الجديدة بطول 72 كم، والانتهاء من تركيب جميع الشمندورات وهى العلامات الملاحية لإرشاد السفن فى القناة الجديدة، مؤكدا مغادرة جميع الكراكات الموجودة بالمشروع غدا على أقصى تقدير.

وأضاف مميش أن القناة الجديدة جاهزة لاستقبال السفن من جميع الأنواع بعد انتهاء أعمال التكريك وتسوية الأعماق وانتهاء نقل جميع المرافق للقناة الجديدة ونستعد لحفل الافتتاح فى السادس من أغسطس القادم ويبدأ العبور رسميا لقافلتى الشمال والجنوب بالكامل يوم 7 اغسطس فى اليوم التالى مباشرة لحفل الافتتاح.

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