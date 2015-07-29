تعزيزات أمنية بمحيط السفارات الأجنبية بالجيزة بعد حادث "سفارة النيجر"

قال مصدر أمنى بالجيزة، إن أجهزة الأمن نشرت تعزيزات أمنية فى محيط السفارات الأجنبية الموجودة بمحافظة الجيزة، بعد عملية استهداف سفارة النيجر بمنطقة الهرم، والذى أدى إلى استشهاد مجند وإصابة شرطيين.

وأضاف المصدر أن اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة أعطى تعليمات بزيادة التأمين ونشر قوات إضافية، ووضع حواجز ومصدات وغلق جميع الطرق المؤدية لمقر السفارات بالجيزة، والتعامل مع أى عناصر تقترب من محيط السفارات.

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