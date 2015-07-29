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تعزيزات أمنية بمحيط السفارات الأجنبية بالجيزة بعد حادث "سفارة النيجر"

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تعزيزات أمنية بمحيط السفارات الأجنبية بالجيزة بعد حادث "سفارة النيجر" تعزيزات أمنية بمحيط السفارات الأجنبية بالجيزة بعد حادث "سفارة النيجر"
قال مصدر أمنى بالجيزة، إن أجهزة الأمن نشرت تعزيزات أمنية فى محيط السفارات الأجنبية الموجودة بمحافظة الجيزة، بعد عملية استهداف سفارة النيجر بمنطقة الهرم، والذى أدى إلى استشهاد مجند وإصابة شرطيين.

وأضاف المصدر أن اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة أعطى تعليمات بزيادة التأمين ونشر قوات إضافية، ووضع حواجز ومصدات وغلق جميع الطرق المؤدية لمقر السفارات بالجيزة، والتعامل مع أى عناصر تقترب من محيط السفارات.

الأمن يفتح الطريق المؤدى إلى ميدان الجيزة بعد هدوء الأوضاع بشارع الهرم
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>مصدر أمنى:سيارة فيرنا بيضاء اللون بدون لوحات معدنية وراء حادث سفارة النيجر
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>الأمن يعثر على فوارغ 15 رصاصة أطلقها الإرهابيون على أمن سفارة النيجر
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>التحقيقات الأولية بحادث سفارة النيجر: ردا على مقتل 2 من "أجناد مصر" بفيصل
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>مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حادث إطلاق النار على سفارة النيجر بالهرم
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>استشهاد مجند وإصابة شرطيين فى اطلاق نار على حرس سفارة النيجر بالهرم

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