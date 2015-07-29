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3300 طالب أزهرى يتظلمون من نتيجة الثانوية الأزهرية

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3300 طالب أزهرى يتظلمون من نتيجة الثانوية الأزهرية 3300 طالب أزهرى يتظلمون من نتيجة الثانوية الأزهرية
قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن عدد تظلمات طلاب الثانوية الأزهرية، بلغ حتى الآن 3300 تظلم معظمها فى المواد الثقافية، مشيرا إلى أن الرد على تلك الطلبات سيكون فى غضون 15 يوما.

وأعلن رئيس قطاع المعاهد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن فتح باب التحويل من التربية والتعليم إلى معاهد الأزهر والعكس بدءا من يوم السبت 1 أغسطس المقبل، وسيتم السماح للطلاب الناجحين فى الصف الثانى الإعدادى والمنتقلين إلى الإعدادية الأزهرية بالتحويل إلى التربية والتعليم، وهو ما كان غير مسموح به من قبل، مع عدم قبول تحويل الناجحين فى الإعدادية الأزهرية أو مراحل النقل والشهادة الثانوية.
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