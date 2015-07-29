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شاهد عيان: 3 إرهابيين باغتوا "أمن سفارة النيجر" والجريمة لم تستغرق دقائق

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شاهد عيان: 3 إرهابيين باغتوا "أمن سفارة النيجر" والجريمة لم تستغرق دقائق شاهد عيان: 3 إرهابيين باغتوا "أمن سفارة النيجر" والجريمة لم تستغرق دقائق
قال شاهد عيان على حادث إطلاق النيران على قوة حراسة سفارة النيجر بشارع الهرم، رفض ذكر اسمه، إن ٣ إرهابيين يستقلون سيارة ملاكى نفذوا حادث إطلاق النار، وهو ما أدى إلى استشهاد مجند وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف الشاهد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اثنين من مهاجمى قوة أمن السفارة ترجلوا من السيارة وبدأوا فى إطلاق النار بشكل عشوائى على المجندين، وكانا ملثمين أحدهما بحوزته بندقية آلية والآخر طبنجة، وكان ذلك فى وقت لا يتعدى الـ3 دقائق.

وأشار إلى أن المجندين كانوا أمام باب السفارة حيث باغتهم المتهمون بإطلاق النار بشكل عشوائى فور نزولهم من السيارة.

وأوضح شاهد العيان، أنه من حسن الحظ أن تكون مستشفى الهرم فى الجهة المقابلة للسفارة وهو ما جعل نقلهم إلى المستشفى يسير تماما، لكن أحدهم توفى فى الحال دون التمكن من إسعافه.

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