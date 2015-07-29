"أخبار الدلتا":مبادرة"اليوم السابع"خروج للصحف القومية من الظلام إلى النور

قال " أشرف عبودة" رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير التنفيذى لجريدة "أخبار الدلتا" بمحافظة الغربية، إن المبادرة التى أطلقتها مؤسسة "اليوم السابع" الإعلامية لتبنى الصحافة الإقليمية وتسليط الضوء عليها بمثابة طوق النجاة للصحف والمواقع الإقليمية.

وأضاف عبودة، أن مثل هذه المبادرات سوف تثرى العمل الصحفى وهى فريدة من نوعها ودائما "اليوم السابع" له السبق والانفراد وتعتبر هذه المبادرة بمثابة الخروج من الظلام الدامس إلى النور بالنسبة لجميع الصحف الإقليمية والمواقع الإلكترونية ، بالرغم من الصحافة الإقليمية تخرج أجيالا من الصحفيين لديهم الخبرة والعمل الصحفى المتميز لكونه يعمل مراسلا فى جميع الأقسام الصحفية.

وقال عبودة إن العاملين بالصحف الإقليمية، ينتجون صحافة حقيقة من قلب الواقع بين القرى والعزب والمدن الأمر الذى يحتاج من المسئولين الاعتراف بها كعنصر مهم من عناصر صناعة الصحافة المصرية.

وأكد أن الصحف الإقليمية تعانى كما هائلا من التحديات، ووجه الشكر إلى القائمين على جريدة "اليوم السابع" لتبنيهم هذه الفكرة الجيدة وعلى الأفكار التى تتجدد يوميا من خلال "اليوم السابع" كما يتمنى أن يكون هناك توصيات تلزم الحكومة والنقابة بالاهتمام بهذه الصناعة الإعلامية.

يذكر أن جريدة "أخبار الدلتا" هى جريدة إقليمية شاملة تصدر شهريا بصفة مستمرة منذ مايو 2011 وحتى تاريخه، ويترأس تحريرها محمد صقر، ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير التنفيذى أشرف عبودة، وتبنت العديد من القضايا العامة والخاصة، فى نطاق محافظة الغربية.