ثقافة الغربية تدشن مهرجان ثقافى ابتهاجا بافتتاح قناة السويس الجديدة

أعلنت الإدارة العامة لثقافة الغربية عن تدشين مهرجان احتفالات ابتهاجا بافتتاح قناة السويس، من خلال ندوات ومحاضرات وعروض فنية بقصور الثقافة على مستوى المحافظة.

وقال محمد نصر مدير عام ثقافة الغربية فى تصريحات له، إن الاحتفالات ستبدأ يوم 6 أغسطس المقبل بالتزامن مع افتتاح القناة الجديدة من خلال عروض نوعية وفنية وثقافية، في قصور ثقافة الغربية بطنطا والمحلة وباقى مدن المحافظة.

ويتضمن برنامج الاحتفالات فى قصر ثقافة طنطا، محاضرة عن قناة السويس وتعميق الانتماء الوطنى ومعرض فن تشكيلى بعنوان قناة السويس العبور الثانى، ومعرض كتب بعنوان القناة العبور الجديد وعرض غنائى استعراضى بعنوان أوبريت شريان.

وفى بيت ثقافة زفتى سوف يتم عرض فيلم تسجيلى عن قناة السويس قبل وبعد التوسعات يعقبه عرض مسرحى لمؤتمر غاسلى الأدمغة للمخرج محمد عطية لفرقة بيت ثقافة زفتى المسرحية، وعرض فنى لفرقة الغربية للفنون الشعبية.

ويشهد قصر ثقافة غزل المحلة يوم 9 أغسطس إلقاء محاضرة حول الجدوى الاقتصادية لقناة السويس بعد التوسعات الجديدة ومعرض فنون تشكيلية بعنوان قناة السويس الأمل والتحدى ومعرض مشغولات نادى المرأة بقصر المحلة.

وينظم نادى أدب غزل المحلة أمسية أدبية بعنوان القناة الجديدة فى عيون الشعراء وأيضا يعقد قصر ثقافة المحلة يوم 10 أغسطس ندوة بعنوان الافتتاحات الجديدة لقناة السويس وأهميتها الاقتصادية والعسكرية، يديرها العقيد عبد الحميد بسيونى وينظم أيضا معرض فن تشكيلى بعنوان قناة السويس العبور الثانى.

بالإضافة إلى العروض الفنية بالحدائق والميادين واللقاءات الثقافية والأدبية بمكتبات وبيوت الثقافة بالغربية على مدى شهر أغسطس المقبل.