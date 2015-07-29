محافظ سوهاج يعلن استعدادات المحافظة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن خطة المحافظة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة فى السادس من أغسطس المقبل، حيث قال إنه تم وضع لوجو قناة السويس على عدد 2 شاشة عملاقة بميدان الثقافة وميدان المحافظة أكبر ميادين سوهاج منذ السادس من يوليو الحالى بالعد التنازلى لافتتاح القناة، كما تم تزيين كافة أعمدة الإنارة العامة والأعمدة الديكورية والأشجار بحبال أنوار الزينة، وتم وضع عدد 8000 لوجو لشعار قناة السويس وعلم الجمهورية على الأعمدة بالمداخل والطرق الرئيسية والميادين والكبارى بمدينة سوهاج وعواصم المراكز .

وتابع محافظ سوهاج أنه تم تشغيل الإذاعات الداخلية بالأغانى الوطنية وتطوير المسرح الرومانى وقيام فرق قصور الثقافة وفرق شباب سوهاج المختلفة بعمل احتفالات مفتوحة بالمسرح الرومانى المكشوف، وتم تزيين العبارات والاتوبيسات النهرية بأنوار الزينة وأعلام الجمهورية، ولوجو قناة السويس الجديدة وتركيب وحدة صوت لإذاعة الأغانى الوطنية على مستوى المحافظة .

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه تم توجيه الندوات والخطاب بواسطة رجال الدين الإسلامى والمسيحى بالحدث العالمى لافتتاح قناة السويس الجديدة تحت شعار من أم الدنيا لكل الدنيا، وسيتم المشاركة بعدد 60 من الشباب من مختلف الطوائف وشباب الجامعة وتم ارسال الصور وبطاقات الرقم القومى الخاصة بهم لقناة السويس لحضور احتفالات افتتاح القناة .

وقال محافظ سوهاج إنه بالإضافة إلى ترشيح فرقة الفنون الشعبية بسوهاج كمساهمة من المحافظة للمشاركة بيوم الاحتفال بعدد 30 فردا، سيتم أيضا ارسال الكشوف الرسمية والصور للمشاركة فى الاحتفال ، كما سيتم استخدام كافة اللوحات الإعلانية الخاصة بهيئة الطرق بمداخل المحافظة لوضع بنر شعار قناة السويس .

وتم التنسيق مع جامعة سوهاج ومديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم وقصر ثقافة سوهاج لعمل احتفالات رياضية ـ ثقافية ـ فنية يوم الافتتاح ، وقيام شباب الجامعة بالانتشار بطول كورنيش النيل الشرقى حاملين أعلام الجمهورية وأعلام محافظة سوهاج .

وأكد محافظ سوهاج أنه ستتم المشاركة بعدد 20 منطاد أمام المنشآت السياحية والبنوك والمنشآت العامة والميادين تحمل شعار قناة السويس الجديدة وعلم مصر، وجارى وضع استيكرات على المركبات والسيارات العامة والخاصة تحمل الشعار بعدد 10.000 استيكر .

وستقوم شرطة المسطحات المائية بعمل عروض مائية بطول نهر النيل بواسطة اللنشات المائية وهى حاملة أعلام الجمهورية وعلم قناة السويس وعلم المحافظة بداية من الساعة 9 صباحا بمشاركة 20 لنشا.

وتابع محافظ سوهاج أنه سيتم إطلاق عدد 200 بالون كل مجموعة 20 بالونا يحمل علم القناة وعلم مصر أثناء افتتاح القناة مع إطلاق الألعاب النارية يوم الاحتفال من اللنشات التابعة لشرطة المسطحات المائية والأتوبيسات النهرية التابعة للمحافظة بنهر النيل ساعة الافتتاح مع بث مباشر على شاشات العرض الإلكترونية بسوهاج لنقل احتفالية افتتاح القناة وكذا شاشات العرض ببعض عواصم المراكز، وتم إخطار كافة المصالح الحكومية والوحدات المحلية المختلفة بوضع أعلام الجمهورية حجم كبير على واجهات المبانى الحكومية والمنشآت الهامة، وقيام الموسيقى العسكرية بعزف الموسيقى الوطنية خلال فترات النهار بالطفطف مرورا بالمدينة ثم بالمسرح الرومانى يوم الاحتفال .

بالإضافة إلى عروض ثقافية وشعبية ورياضية بالمسرح الرومانى المكشوف اعتبارا من الساعة السابعة مساء، بمشاركة قصر الثقافة والتربية التعليم والشباب والرياضة وجامعة سوهاج ، وستكون هناك مفاجآت أخرى تليق بالافتتاح التاريخى لقناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم من أم الدنيا لكل الدنيا .