السجائر والخمور تضر بالذاكرة وتصيبك بالخرف

نتائج جديدة وخطيرة، كشفت عنها مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية بشأن الأضرار الصحية الناجمة عن تناول الخمور والمشروبات الكحولية وتدخين السجائر.

وكشفت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة كاليفورنيا الجنوبية – لوس أنجلوس الأمريكية، أن تناول الخمور وتدخين السجائر يرفع فرص الإصابة بمرض الخرف، أحد الأمراض الخطيرة التى تصيب المخ، ومن أشهر صوره: الزهايمر.

وتابع الباحثون أن هذه العادات الضارة تتسبب فى انكماش حجم المادة الرمادية الموجودة فى المخ والمسئولة عن الذاكرة، وهو ما يرفع فرص إصابة الإنسان بالخرف، وكما أن منطقة الحصين فى المخ المسئولة عن تخزين الذاكرة غالباً ما ينكمش حجمها بسبب هذه العادات الضارة.

وأَضاف الباحثون أن الإصابة بالسمنة ومرض السكر تتسبب أيضًا فى انكماش المادة الرمادية فى المخ، وذلك وفقًا لنتائج الفحوصات والأشعة التى شملت 1600 شخص، وارتفعت فرص إصابتهم بالزهايمر وأشكال مرض الخرف المختلفة.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Radiology"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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