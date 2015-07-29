الولادة المبكرة تزيد فرص ميل الأطفال للانطوائية

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة وارويك وجامعتى أوكسفورد وبرايتون البريطانية عن نتائج خطيرة للغاية بشأن الأَضرار الصحية التى قد تلحق بالأطفال الذين يولدون فى عمر مبكر، وذلك وفقًا للبيانات الخاصة بـ 400 طفل ولدوا فى ألمانيا بين عامى 1985 و1986.

وكشفت النتائج أن الأطفال الذين يولدون بشكل مبكر وقبل موعد الولادة الطبيعى بمدة تزيد عن 5 أسابيع والأطفال حديثى الولادة أصحاب الوزن المنخفض غالبًا ما يكونوا انطوائيين ويميلون إلى العزلة، وهو ما قد يؤثر على علاقتهم الاجتماعية عندما يكبرون.

وكما سيؤثر ذلك على طبيعة الأعمال والوظائف التى سيلتحقون بها، وكما أنهم غالبًا ما يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالتوحد والاضطرابات العصبية المختلفة.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الأطفال الذين يولدون بشكل مبكر أو أصحاب الأوزان المنخفضة غالبًا ما يتمتعون بصفات نفسية وسيكولوجية خاصة، وعلى الرغم من أن آلية وسبب حدوث ذلك غير معروف بالضبط إلا أن الباحثين يتوقعون أن العلاج المكثف والأدوية التى يحصل عليها هؤلاء الأطفال فى هذا العمر المبكر قد تكون هى المسئولة عن الإصابة بتلك المشاكل .

ونشرت هذه النتائج بالمجلة العلمية "Archives Of Disease In Childhood medical"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر يوليو الجارى.

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