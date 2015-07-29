طرق سهلة لتجنب الشعور بالخمول والكسل بعد فترة الظهيرة

غالبًا ما نشعر بالخمول والكسل والميل إلى النوم خلال فترة الظهيرة خاصة ً بالنسبة للموظفين، ويصاحب ذلك غالبًا الشعور بالإرهاق وضعف التركيز، وهو ما قد يؤثر بالسلب على قدرتك على أداء أعمالك المطلوبة منك.

وكشفت تقرير نشر يوم الاثنين على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، عن مجموعة من الوسائل والنصائح الهامة التى تساهم فى الوقاية من الإصابة بتلك الأعراض المزعجة.

وأوصى التقرير بالابتعاد تمامًا عن تناول المشروبات الغنية بالسكر لأنها ستساهم فى رفع مستويات الطاقة بشكل سريع، ولكنها لن تلبث أن تنخفض مرة أخرى سريعًا بسبب هرمون الأنسولين الذى سيفرزه الجسم، وبالتالى ستشعر بالإرهاق مرة أخرى، ولذا ينصح بتناول الأطعمة الغنية بالبروتين فى وجبة الإفطار مثل الفول والتى تتحرر طاقتها بشكل تدريجى، وكما ينصح بتناول المكسرات وبعض الفواكه أو الخضروات فى فترة الظهيرة.

وأيضًا يجب تجنب تناول الوجبات الثقيلة خلال الغذاء، لأن الدم سيذهب إلى الأمعاء من أجل الهضم وبالتالى سيقل ضخ الدم إلى المخ، وستشعر بضعف التركيز والميل إلى النوم، وخاصة أنك حصلت على قدر أكبر من الطاقة التى يحتاجها الجسم، ولذا يجب تجنب أطباق المكرونة الكبيرة والوجبات السريعة.

وأضاف التقرير أنه ينصح بالاستراحة من عناء العمل بعد قضائك ساعات متواصلة فى أداء المهام المطلوبة منك، ويجب أن تقوم باستنشاق بعض الهواء النظيف كى تجدد نشاطك، وكما ينصح بتناول كوب من القهوة، فقد ثبت أنها تساهم فى تجديد النشاط والحيوية ولكن دون إفراط، وكما يجب ألا تتناولها فى نهاية يوم العمل لأنها ستؤثر على نظام نومك.