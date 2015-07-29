أخبار عاجلة

إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
وزير الكهرباء: توزيع 45.5 مليون لمبة ليد -
قطع المياه عن السلام والمرج والخصوص لأكثر من 12 ساعة -
سعفان: إنهاء إجراءات سفر 100 شاب للعمل بإحدى دول الخليج -
النائب عبده الجزار: «الناس بتموت بالبطيء بسبب ارتفاع الأسعار» -
بالفيديو| مستشار السياحة: تنظيم رحلة لمشاهير الفن التشيكيين -
تباين مؤشرات البورصة في منتصف التعاملات -
رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بدء القبول بكلية المجتمع في بيش

Google+ Print

    بدأت كلية المجتمع في بيش، الأحد الماضي، استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول لحملة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية، حيث يستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وتهدف الكلية إلى تزويد مدينة جازان الاقتصادية بالكوادر البشرية المؤهلة وتحقيق نظام تعليمي متكامل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل في المملكة.

وأوضح المهندس أنور بن محمد آل عمر المشرف على كلية المجتمع ببيش أن الكلية بدأت في استقبال طلبات التسجيل بمقرها في مجمع الإدارة العليا منذ الأحد الماضي وسينتهي يوم الاثنين المقبل، مبيناً أن مدة الدراسة ستكون ثلاث سنوات باللغة الإنجليزية ويُمنح الخريج دبلوم مشارك في العلوم الهندسية في التخصص الذي تخرج منه.

وأشار إلى أن برامج الكلية في عامها الأول ستشمل برنامج تقنية الهندسة الكيميائية وبرنامج تقنية هندسة القوى الكهربائية، وآخر في تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية مؤكدا بأنه تم التنسيق مع الشركات المستثمرة في مدينة جازان الاقتصادية مثل شركة أرامكو لتحديد أقسام وبرامج الكلية بناءً على الاحتياج الفعلي للكوادر البشرية في المدينة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات