بدء القبول بكلية المجتمع في بيش

بدأت كلية المجتمع في بيش، الأحد الماضي، استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول لحملة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية، حيث يستمر حتى يوم الاثنين المقبل.

وتهدف الكلية إلى تزويد مدينة جازان الاقتصادية بالكوادر البشرية المؤهلة وتحقيق نظام تعليمي متكامل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل في المملكة.

وأوضح المهندس أنور بن محمد آل عمر المشرف على كلية المجتمع ببيش أن الكلية بدأت في استقبال طلبات التسجيل بمقرها في مجمع الإدارة العليا منذ الأحد الماضي وسينتهي يوم الاثنين المقبل، مبيناً أن مدة الدراسة ستكون ثلاث سنوات باللغة الإنجليزية ويُمنح الخريج دبلوم مشارك في العلوم الهندسية في التخصص الذي تخرج منه.

وأشار إلى أن برامج الكلية في عامها الأول ستشمل برنامج تقنية الهندسة الكيميائية وبرنامج تقنية هندسة القوى الكهربائية، وآخر في تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية مؤكدا بأنه تم التنسيق مع الشركات المستثمرة في مدينة جازان الاقتصادية مثل شركة أرامكو السعودية لتحديد أقسام وبرامج الكلية بناءً على الاحتياج الفعلي للكوادر البشرية في المدينة.