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مقاول يتسبب بكسر خط صرف صحي بسيهات

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مقاول يتسبب بكسر خط صرف صحي بسيهات مقاول يتسبب بكسر خط صرف صحي بسيهات

    غمرت مياه الصرف الصحي جانبا من المنطقة المطلة على نادي الخليج الرياضي في مدينة سيهات بعد أن كسر الخط الرئيس، بسبب أحد المقاولين أثناء قيامه بالحفر لتمديد خدمات مشروعه.وقال م. محمد العباد مدير إدارة المياه في محافظة القطيف ل"الرياض" إن أسباب الطفوحات التي تعرضت لها مدينة سيهات الأحد تعود إلى تعرض خط الطرد الرئيسي لمحطة الصرف الصحي الرئيسية لكسر من قبل أحد مقاولي مشروع جهة خدمية أخرى أثناء قيامه بالحفر لتمديد خدمات مشروعه.

وأضاف: "يقع الكسر بالمسار المحلي بطريق الظهران - الجبيل، وباشرت فرق إدارة المياه المختصة الحالة في حينه، وتطلب الأمر إيقاف تشغيل المحطة الرئيسية للصرف الصحي بسيهات لإيقاف تدفقات خط الطرد المكسور، واستدعاء جميع معدات الحفر والإصلاح والشفط اللازمة مع فرق الطوارئ المعنية للعمل على إصلاحه". وأردف العباد: "تمكنت الفرق المختصة من استكمال الإصلاح بعد عمل شاق تظافرت فيه كل الجهود، واستغرق الإصلاح بعض الوقت، نظراً لطبيعة حالة الكسر الحرجة، وتم استئناف التشغيل للمحطة الرئيسية مع خط الطرد، وتقوم الآن فرق الصيانة بشفط الطفوحات بالمناطق السكنية المتضررة".

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