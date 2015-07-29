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الخيال يتلقى التهاني بالثالثة عشرة

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الخيال يتلقى التهاني بالثالثة عشرة الخيال يتلقى التهاني بالثالثة عشرة
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عبدالمحسن الخيال

    تلقى الأستاذ عبدالمحسن عبدالرحمن الخيال أحد منسوبي صندوق التنمية السعودي، التهاني بمناسبة ترقيته للمرتبة الثالثة عشرة، الأستاذ الخيال يحمل رصيدا من الخبرة والتأهيل العلمي في مجال عمله، تهانينا للأستاذ عبدالمحسن وألف مبروك.

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