بلدية البكيرية تستعد لمهرجان التمور

بدأت بلدية البكيرية الاستعدادات لمهرجان التمور الذي سوف تنطلق فعالياته أواخر الشهر الجاري، حيث قامت البلدية بتطوير المنطقة المخصصة للمهرجان والمرافق المحيطة به.

وأكد م. صالح عبدالله السهلي رئيس بلدية البكيرية، أنه تم تخصيص جزء كبير من سوق الخضار الجديد لاستقبال أصحاب مزارع النخيل على مستوى المنطقة لعرض تمورهم تحت إشراف كادر متخصص في مجال بيع التمور، كما دعت البلدية عدداً من الشركات المتخصصة بمنتجات النخلة لعرض منتجاتها ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان.

وقدم السهلي، الدعوة لجميع شباب المحافظة والمراكز التابعة لها للاستثمار في سوق التمور، وذلك لأن الفرصة متاحة للجميع دون استثناء، وأيضاً مقومات النجاح موجودة للعرض والطلب داخل السوق.