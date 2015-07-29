الزمالك يهدى الدورى للشهيد عمرو حسين ويصفها ببطولة الشهداء

أهدى نادى الزمالك بطولة الدورى العام المصرى، التى حصل عليها رسمياً مساء أمس الثلاثاء، للشهيد عمرو حسين، الذى يُعد أحد أشهر شهداء ألتراس "وايت نايتس" الزملكاوى، فيما وصف النادى البطولة بأنها بطولة الشهداء.

ونشر نادى الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صباح اليوم الأربعاء، صورة للشهيد عمرو حسين داخل درع الدورى العام إلى جانب صورة لعلم نادى الزمالك، معلقاً عليها: " بطولة الشهيد عمرو حسين.. دورى الشهداء".



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