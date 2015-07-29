بالصور: هل ستلد كارول سماحة طفلتها التي تنتظرها في "تورونتو"؟

بعد أن انتشرت صورة للفنانة كارول سماحة على مواقع التواصل الاجتماعي من أحد مولات ثياب الأطفال، وكتب تحت الصورة: "كارول سماحة تتسوق لمولودتها"، لم ينتبه الكثيرون إلى خلفية الصورة وراء كارول، حيث اتّضح لنا أنها من داخل "مول" موجود في مدينة "تورونتو" الكندية، ما يرجّح فرضية أن كارول اختارت كندا لتضع طفلتها التي ستلدها قريباً.

وقد أعلنت كارول عبر حسابها في موقع "إنستغرام" أمس أنها تحتفل بعيد ميلادها مع عائلتها، وأنّه عيد الميلاد الأخير لها قبل أن تُصبح أماً.

يذكر أن زوج كارول لديه الجنسية الأميركية، ما يلغي فرضية أن تكون كارول ستلد ابنتها في تورنتو للحصول على الجنسية الكندية.

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