رامي عياش لمنتقديه: ما رح رد عليكم "ما بتحرزوا"

بعد اتهام الفنان اللبناني رامي عياش باستعارة صور الجمهور من حفل الفنان الأردني عمر العبد اللات في مهرجان جرش ونسبها إلى حفله هو، لأنّ الحفل لم يكن على قدر التوقعات، وبعد قيام مكتبه الإعلامي بتوزيع هذه الصور على الصحافة، بحسب الصحافة الأردنية، التي شنّت هجوماً كبيراً على رامي، اتصل "سيدتي نت" بالفنان الموجود في مصر للوقوف على رأيه في ما جرى وللردّ على الاتهامات.

رامي فضّل عدم الردّ على الاتهامات، وعن متهميه قال إنهم "ما بيحرزوا"، رافضاً التعليق على الموضوع الذي أثار الكثير من اللغط في الصحافة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصادر "سيدتي نت" أكدت أن الحفل شهد نسبة حضور كبيرة بلغت ألفي شخص من أصل 2800 تتّسع لهم المدرجات، وتفاعل الحضور مع رامي بشكل كبير، وقد حضرت السفيرة الأمريكية في الأردن "أليس ويلز" حفله.

يذكر أن رامي موجود حالياً في مصر، ويستكمل تصوير مشاهده الخاصّة بفيلم "باباراتزي"، الذي يُعدّ تجربته الأولى في عالم السينما، على أن يعود لاحقاً إلى بيروت لتصوير مسلسله الدرامي الذي يحمل عنوان "أمير الليل".

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