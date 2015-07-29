لماذا لم تلبِّ دنيا باطما الدعوة إلى زفاف شقيق أسماء المنور؟

احتفل ياسين المنور ورباب بشر بزفافهما، بحضور عدد من النجوم المغاربة، في حين سُجّل غياب الفنانة دنيا باطما، على الرغم من دعوتها.

والمنوّر هو شقيق الفنانة أسماء المنور ومدير أعمالها، فيما رباب بشر زميلته في المعهد العالي للإعلام والاتصال.

النجوم المغاربة نشروا مجموعة صور لحفل الزفاف الذي حضره كلّ من: سعد المجرد، وجميلة البداوي، ومحمد رضا، ومحسن صلاح الدين، ومحمد الزبادي، وغيرهم.

وتعليقاً على عدم حضور دنيا باطما حفل الزفاف، على الرغم من أنه تمت دعوتها، كتبت باطما عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" تهنئة لعائلة المنور، جاء فيها: "حبيبتي الفنانة أسماء المنور، أولاً كل عام وأنت بألف خير وأخي ياسين المنور، حابا نقول ليكم شكراً ليكم بزاف على دعوتكم ليا لعرس أحلى ياسين اليوم، كنبغي نقول ليك ألف ألف مبروك الله يكمل عليك بالخير".

وتابعت باطما: "صدقيني لو أنا بالمغرب كنت غنكون من أول الحضور، لكن لم تسمح لي ظروف العمل بدولة الكويت، الله يكبر بيكم وسمحولي مره أخرى يا أحلى ولاد بلادي أنا حاضراً معاكم بقلبي يا الحب".

أسماء المنور: الفرحة فرحتين

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