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رئيس جديد لإدارة مهرجان "موازين"

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رئيس جديد لإدارة مهرجان "موازين" رئيس جديد لإدارة مهرجان "موازين"

الثلاثاء 28-07-2015 19:04

عُيّن رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، مساء اليوم الإثنين، على رأس جمعية مغرب الثقافات المنظمة لمهرجان "موازين"، خلفاً للسكرتير الخاص للملك منير الماجيدي، الذي كان يرأس الجمعية وإدارة المهرجان العالمي.

وبحسب بيان توصّل إليه "سيدتي نت"، فإنّ مجلس إدارة مغرب الثقافات اختار أحيزون ليحلّ مكان محمد منير الماجيدي، مدير الكتابة الخاصة للملك محمد السادس، والذي ظلّ على رأس جمعية مغرب الثقافات لمدة ثماني سنوات، وهي في أوج عطائها، في الوقت الذي كانت تدعم فيه الفنانين المغاربة وقادرة على إبداع أشكال جديدة في صناعة الترفيه.

وتجدر الإشارة إلى أن جمعية مغرب الثقافات تمّ تأسيسها يوم 23 يناير 2001، ومنذ ذلك الحين تقوم بتنظيم مهرجان "موازين إيقاعات العالم" الذي يعدّ ضمن أكبر 10 مهرجانات موسيقية عبر العالم، وأكبر مهرجان فنّي في أفريقيا.

 

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